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Во время открытия Аллеи смелости Зеленский предупредил рф о последствиях атак в праздничные дни

Общие новости
(2 голосов)

Дуда свидетель

Во время открытия Аллеи смелости Зеленский предупредил рф о последствиях атак в праздничные дни

Obozrevatel

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по российским войскам будут нанесены мощные удары в случае обстрелов украинских городов в праздничные дни. Он также подчеркнул, что переговоры с россией будут невозможны, если оккупанты проведут "судилище" над защитниками Мариуполя, об этом сообщает корреспондент издания Obozrevatel с места событий.

Зеленский выступил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой, прибывшим с визитом в Киев 23 августа.

"Есть информация об угрозе ракетных обстрелов. От наших партнеров, разведки. Угроза эта есть ежедневно. Мы знаем приоритеты – бьют по объектам инфраструктуры или государственным институтам. россия может увеличить количество обстрелов на 23-24 августа. Эта вся информация, которая есть".

Зеленский и Дуда в Киеве открыли Аллею смелости. Ее создали на площади перед Верховной Радой. Первым свою именную табличку получил польский президент.

"Уже третий раз с начала полномасштабного вторжения россии на нашу землю, в важный для всех украинцев день приветствую в Киеве большого друга Украины Анджея Дуду. Анджей, твой визит еще раз подтверждает, что украинцы и поляки – действительно братские народы. Спасибо за крепкую и мощную поддержку!"

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Анджей Дуда
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Источник:
obozrevatel.com

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Комментарии (1)
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ukrop68 (Львів)
23.08.2022 в 16:30
"Володимир Зеленський пообіцяв потужні удари по російських військах, якщо будуть влаштовані обстріли українських міст у святкові дні" ЗЕлень,що стримує ці удари зараз,до обстрілу козлорилими?!
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