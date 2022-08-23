Во время открытия Аллеи смелости Зеленский предупредил рф о последствиях атак в праздничные дни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по российским войскам будут нанесены мощные удары в случае обстрелов украинских городов в праздничные дни. Он также подчеркнул, что переговоры с россией будут невозможны, если оккупанты проведут "судилище" над защитниками Мариуполя, об этом сообщает корреспондент издания Obozrevatel с места событий.

Зеленский выступил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой, прибывшим с визитом в Киев 23 августа.

"Есть информация об угрозе ракетных обстрелов. От наших партнеров, разведки. Угроза эта есть ежедневно. Мы знаем приоритеты – бьют по объектам инфраструктуры или государственным институтам. россия может увеличить количество обстрелов на 23-24 августа. Эта вся информация, которая есть".

Зеленский и Дуда в Киеве открыли Аллею смелости. Ее создали на площади перед Верховной Радой. Первым свою именную табличку получил польский президент.

"Уже третий раз с начала полномасштабного вторжения россии на нашу землю, в важный для всех украинцев день приветствую в Киеве большого друга Украины Анджея Дуду. Анджей, твой визит еще раз подтверждает, что украинцы и поляки – действительно братские народы. Спасибо за крепкую и мощную поддержку!"