Данилов – о поддержке войны в рф, убийстве дугиной, обстреле Крыма и грядущем распаде государства-террориста

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в россии падает поддержка войны против Украины.

"На россии падает поддержка войны. кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. дугина – первая в этом ряду. Украина, в отличие от россии, не воюет с мирным населением".

Support for the war is falling in russia. The kremlin needs public mobilization. The FSB is expected to organize a series of terrorist attacks in russian cities with mass civilian casualties. Dugina is the first in the row. Unlike russia, Ukraine is not at war with civilians. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также заявил в эфире "24 канала", что дочь кремлевского идеолога александра дугина дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.

"Нам от этого человека – никак, оно нам как мокрое горит. ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделал кто-то из наших. Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб".

По словам Данилова, дугина вместе с отцом критиковали продолжительность так называемой "спецоперации" россии в Украине, а российские спецслужбы в свою очередь начинают убирать тех людей, которые критикуют "успехи" войны.

В то же время Данилов отметил, что то, что сейчас делают наши ребята в Крыму, в ужасах не снилось никому из ближайшего окружения путина. По его словам, россияне полагают, что находятся под защитой, но это не так. Украина понимает, каким образом нужно добиваться результатов – "вся наша территория будет освобождена от российских оккупантов". Господин Алексей отметил, что россиянам придется "проглотить не только события в Крыму, но и многие вещи, которые их ожидают ближайшие 5 – 7 лет". Именно в этот срок, по мнению Данилова, начнется распад россии.