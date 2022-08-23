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Словакия передаст Украине 30 танков Т-72

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А взамен получит немецкие Leopard

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72

Новина українською

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 советского производства.

Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова во время саммита крымской платформы.

В то же время, немецкие СМИ сообщают, что Словакия взамен получит от Германии 15 танков Leopard.

Обмен техникой между Германией и Словакией чуть не сорвался в середине июня, но теперь Берлин и Братислава, скорее всего, договорились о сделке.

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Германия предоставит Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый танк должен отправиться в страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72.

Соглашение могло сорваться из-за того, что Министерство обороны Словакии заявляло, что 15 танков Leopard не могут быть заменой для 30 Т-72.

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