Кривенцов: Шахтер владел территориальным преимуществом, но у Металлиста 1925 было больше голевых моментов

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями и эмоциями от дебютного матча нового сезона УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с "Шахтером" (0:0) .

- Во-первых, хочу сказать благодарности Вооруженным Силам Украины, которые оберегают и защищают нас. Во-вторых, хочу поздравить болельщиков с тем, что начался чемпионат и теперь есть возможность у каждого человека болеть за свою любимую команду. Что касается игры, в такое время начать чемпионат – это большая смелость. Считаю, что матч-открытие удался. Игра была интересной. "Шахтер" больше владел территориальным преимуществом, но если посмотреть на голевые моменты, то думаю, что у нас их было больше. Поэтому ничья – это закономерный результат.

– Сегодня в Украине праздник – День Флага, но кроме того сегодня еще День Харькова. Было ли это для "Металлиста 1925 года" дополнительной мотивацией?

– Конечно, что было. Мы ребят поздравили и попросили их сыграть эту игру душой и сердцем именно для своих болельщиков, жителей нашего города. Поэтому да, это было мотивацией.

- "Шахтер" для вас не чужая команда, что можете сказать об их игре? Можете сравнить, как они играли против "Металлиста 1925" в прошлом сезоне и сегодня?

– Если вы спросите за мою команду, то я смогу вам ответить. Что нам удалось, а что – нет.

– Какая задача стоит перед командой на этот сезон?

– Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.