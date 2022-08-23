Зеленский о возможном увеличении обстрелов россией 23-24 августа: Будут нас бить – будут получать мощный ответ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит мощный ответ в случае увеличения количества обстрелов 23-24 августа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Зеленского на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве.

"Будут нас бить – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем – думаю, вы видите это в информационном пространстве, – с каждым днем ​​этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", - заявил Зеленский.

Он отметил, что располагает определенной информацией от украинской разведки и иностранных партнеров относительно планов России, и что угроза увеличения количества обстрелов 23-24 августа есть. В то же время президент отметил, что такая угроза со стороны России является ежедневной и постоянной.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не различает, наносит РФ удары по Киеву или по Донбассу, и будет отвечать на все обстрелы.

"Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах", – подытожил президент.