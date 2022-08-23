ТОП-10 самых быстрых голов в истории независимой Украины

Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Эта игра доминирует на спортивной арене и не перестает удивлять множеством разных сюрпризов. Важнейший аспект, на который обращают внимание зрители и болельщики, – это голы. Иногда, чтобы забить гол, может не хватить даже 90 минут. Однако бывают случаи, когда игрокам на взятие ворот соперников может понадобиться всего несколько секунд.

Именно о втором аспекте Костя Фолстен решил рассказать вам в своем новом выпуске, который он посвятил Дню Флага Украины и 31 годовщине независимости Украины! Смотрите внимательно, там есть чему удивляться!