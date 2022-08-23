"Не работайте с судьями" - Вернидуб удален в матче с Колосом
Интересное начала тренера в новом клубе
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил две желтые, а следлвательно, красную карточку в матче против "Колоса".
На 81-й минуте встречи коуч выражал свое недовольство из-за момента, в котором на газоне оказался центрбек команды Иван Зотько. Один из помощников главного арбитра Юрия Иванова пожаловался на поведение Вернидуба, после чего рефери показал ему вторую желтую карточку.
После эпизода тренер показательно замахнулся рукой на четвертого арбитра встречи, а из подтрибунки крикнул – "не работайте с судьми".
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