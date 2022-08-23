Очередная бавовна? В Белгородской области большой пожар на складе боеприпасов
Местные власти говорят об условном самовозгорании
фото из свободных источников
В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местная власть утверждает, что якобы это под ярким солнцем "сработал эффект линзы".
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры", - говорится в сообщении.
Гладков успокаивает, что "пострадавших нет".
По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть – вывезли в санаторий.
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