Очередная бавовна? В Белгородской области большой пожар на складе боеприпасов

В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местная власть утверждает, что якобы это под ярким солнцем "сработал эффект линзы".

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры", - говорится в сообщении.

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Гладков успокаивает, что "пострадавших нет".

По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть – вывезли в санаторий.