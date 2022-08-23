Враг безуспешно пытался наступать на двух направлениях - сводка Генштаба за 23 августа

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 23 августа.

Идут сто восьмидесятые первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. В целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

Читайте также Зеленский: Около миллиона людей защищают Украину в ВСУ и других наших формированиях

На Краматорском направлении огневого воздействия по артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.

На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационные удары неподалеку от Соледара и Бахмута.

Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаударв недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском направлении зафиксировано враждеское огневое воздействие в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Противник нанес авиационные удары возле Малиновки, Железнодорожного и Времивки.

На Южнобужском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригорьевка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Николаевка, Николаевка.

Нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Корабельная группировка кафиров в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.