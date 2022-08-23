Зеленский: Не планирую никуда переводить Залужного
Президент не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины с его должности
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужным. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".
На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.
"Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", - сказал президент.
Популярное сейчас
- Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ
- Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Наконец-то. Усик после боя с Джошуа ответил чей Крым
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 17:59 Украинские Зеленский: Около миллиона людей защищают Украину в ВСУ и других наших формированиях
- 11:55 Украинские Требования Зеленского не повлияют на планы проведения трибунала над украинскими пленными – глава т.н. ДНР
- 09:16 Украинские Зеленский: На следующей неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое