Зеленский: Не планирую никуда переводить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужным. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".

На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.

"Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", - сказал президент.