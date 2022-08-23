Подарок на День независимости: США 24 августа объявят рекордный пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) на День независимости Украины объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов.

Об этом сообщает AP.

Издание со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что администрация США объявит о новом военном пакете именно завтра, 24 августа 2022 года. По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Хотя при этом не исключено, что в течения года они еще не появятся на поле боя.

Средства также пойдут на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы".

В отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

В пятницу Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью 775 миллионов долларов.

Общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составляет 10,6 миллиарда долларов.