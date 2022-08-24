В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей

Конечно прилетело бы, но дело в другом! Представь, что какая нибудь мать поверила словам Зе, и разрешила детям переходить дорогу где им вздумеется потому, что Зеленский сказал, что в этот день машины не будут давить, так как он их сурово накажет! Можешь себе представить, что будет? Еще раз: Берегите детей, не верьте клоунам, будьте начеку!