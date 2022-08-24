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В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей

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Есть разрушения

В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей

Лукашук Telegram-канал

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российские оккупационные войска нанесли удары по украинским городам. Взрывы были слышны в Днепре и области. Орки накрыли огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. К счастью, без жертв. В Запорожье и Харькове местные власти подтверждают попадание вражеских ракет. Также оккупанты обстреляли четыре громады в Сумской области: Эсманскую, Миропольскую, Краснопольскую и Великописаревскую. В течение 23 августа было зафиксировано более 80 прилетов. путинские террористы применили минометы и ствольную артиллерию. Однако обошлось без человеческих потерь. Также россияне били по части неоккупированной Луганщины и Донецку:

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В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко Сергей Гайдай Дмитрий Живицкий Игорь Терехов Александр Старух
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Комментарии (7)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.08.2022 в 08:50
Они что Зеленского не боятся? Он же их предепреждал ! Как ему теперь быть суровым?
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+3
-3
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Spokoyno (Київ)
24.08.2022 в 09:04
Зе м'яко кажучи не люблю, утім не треба над людським горем юродствувати. Бо прилетіло нашим людям!
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+1
-4
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.08.2022 в 09:14
Только над Зеленским! Он должен понимать, что пустые обещания подрывают у людей к нему доверее как к гаранту! Пусть в следующий раз не дает пустых обещаний - люди верят и действительно могут из-за этого пострадать!
+3
-1
Sisiha (Львов)
24.08.2022 в 09:33
Ты считаешь, что сейчас много людей верят тому, что говорит Зе?
0
0
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.08.2022 в 09:42
Дело не в том сколько верят (каждая жизнь - важна!), а в том, что люди должны реально осознавать степень угрозы и не расслаблятся и не подвергать опасности свои жизни и своих близких из-за сурового клоуна, который насупил брови и пригрозил пальчиком всем бякам! Берегите детей, не верьте клоунам, будьте начеку!
+2
0
MaximSK (Киев)
24.08.2022 в 09:50
Если бы даже Зеленский молчал, они бы все равно ракетами обстреляли бы нас, не в этом дело.
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0
-1
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.08.2022 в 10:00
Конечно прилетело бы, но дело в другом! Представь, что какая нибудь мать поверила словам Зе, и разрешила детям переходить дорогу где им вздумеется потому, что Зеленский сказал, что в этот день машины не будут давить, так как он их сурово накажет! Можешь себе представить, что будет? Еще раз: Берегите детей, не верьте клоунам, будьте начеку!
+1
-1

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