В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей
Есть разрушения
Лукашук Telegram-канал
российские оккупационные войска нанесли удары по украинским городам. Взрывы были слышны в Днепре и области. Орки накрыли огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. К счастью, без жертв. В Запорожье и Харькове местные власти подтверждают попадание вражеских ракет. Также оккупанты обстреляли четыре громады в Сумской области: Эсманскую, Миропольскую, Краснопольскую и Великописаревскую. В течение 23 августа было зафиксировано более 80 прилетов. путинские террористы применили минометы и ствольную артиллерию. Однако обошлось без человеческих потерь. Также россияне били по части неоккупированной Луганщины и Донецку:
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