Президент беларуси александр лукашенко, позволивший путину бомбить Украину со своей территории, поздравил нашу страну с Днем Независимости.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях".