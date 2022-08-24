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Пожелал "мирного неба": лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

Общие новости
(2 голосов)

Высшая степень цинизма

Пожелал "мирного неба": лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент беларуси александр лукашенко, позволивший путину бомбить Украину со своей территории, поздравил нашу страну с Днем Независимости.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

"Глава" белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Источник:
president.gov.by

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Комментарии (1)
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tamerlan58 (Львов)
24.08.2022 в 10:21
Рідкісна тварюка.
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