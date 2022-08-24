Пожелал "мирного неба": лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Высшая степень цинизма
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент беларуси александр лукашенко, позволивший путину бомбить Украину со своей территории, поздравил нашу страну с Днем Независимости.
"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях".
"Глава" белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:president.gov.by
Популярное сейчас
- Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча финала квалификации ЛЧ
- Бенфика - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Усик победил Джошуа. Как это было
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tamerlan58 (Львов)
24.08.2022 в 10:21
Ответить
0
0