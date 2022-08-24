Плюс 150 россиян и урожай автомобилей. Генштаб сообщил о потерях оккупантов в День Флага Украины
23.08
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 45700 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1924 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4243 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,
- РСЗО ‒ 266 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 147 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 199 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 196 (+0),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3160 (+10) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
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Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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