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Плюс 150 россиян и урожай автомобилей. Генштаб сообщил о потерях оккупантов в День Флага Украины

Общие новости
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(1 голосов)

23.08

Плюс 150 россиян и урожай автомобилей. Генштаб сообщил о потерях оккупантов в День Флага Украины

Генштаб ВСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45700 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1924 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4243 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,
  • РСЗО ‒ 266 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 147 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 199 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 196 (+0),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3160 (+10) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).
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Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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