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Зеленский и Залужный поздравили народ Украины с Днем Независимости

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Зеленский и Залужный поздравили народ Украины с Днем Независимости

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили страну с Днем Независимости.

"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Ми встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины! Мы объединились. С Днем Независимости, Украина!" – поздравил Президент.

"Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти. Независимость имеет голос. Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, которые хоронят своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во времена великой войны. Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться", – поздравил Главнокомандующий.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Валерий Залужный
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