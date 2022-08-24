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Четыре прилета ракет, стоит запах гари – россияне ударили по инфраструктуре Миргорода

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Во время последней утренней воздушной тревоги

Четыре прилета ракет, стоит запах гари – россияне ударили по инфраструктуре Миргорода

россми

Новина українською

российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода в Полтавской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!"

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В Telegram-канале "Лубны, Миргород" сообщают о 4 мощных взрывах в 11:00 по киевскому времени. Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена ​​в 10:13. Около 11:30 раздался отбой. В Миргороде поднялся дым после прилетов и практически по всему городу стоит запах гари.

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В статье: война с Россией
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