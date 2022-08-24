Четыре прилета ракет, стоит запах гари – россияне ударили по инфраструктуре Миргорода
Во время последней утренней воздушной тревоги
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российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода в Полтавской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!"
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В Telegram-канале "Лубны, Миргород" сообщают о 4 мощных взрывах в 11:00 по киевскому времени. Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 10:13. Около 11:30 раздался отбой. В Миргороде поднялся дым после прилетов и практически по всему городу стоит запах гари.
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