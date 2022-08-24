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Был назначен россиянами: в Запорожской области взорван автомобиль гауляйтера Михайловки

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Был назначен россиянами: в Запорожской области взорван автомобиль гауляйтера Михайловки

россми

Новина українською

Утром 24 августа во временно оккупированном российскими войсками поселке Михайловка Запорожской области был взорван автомобиль, в котором ехал "гауляйтер" Иван Сушко. Бывший тамада, согласившийся на сотрудничество с врагом и возглавивший оккупационную "администрацию", погиб.

Вместе с ним в автомобиле находилась дочь его любовницы, еще одной коллаборантки, ребенок предварительно выжил. Об этом изданию Obozrevatel стало известно из собственных источников. Вероятно, за организацией подрыва стоят украинские партизаны.

О назначении Сушко исполняющим обязанности "председателя" поселковой оккупационной администрации стало известно в конце апреля 2022 года. В 2015 году он баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок". Также раньше он служил в ВСУ, но это не помешало ему перейти на сторону орков.

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В статье: война с Россией
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Источник:
obozrevatel.com

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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
24.08.2022 в 11:12
Взрывать машины с детьми нельзя! Мои соболезнования родителям.
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+2
-3
аmg333 (Kyiv )
24.08.2022 в 11:47
забаньте "львовянина"
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0
-3
neutral fan (White Church)
24.08.2022 в 12:56
Ти шо, ніхто нікого не зривав, то спеціальна воєнна операція:) скоро і до тебе доберуться ватний уібан!
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0
-2

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