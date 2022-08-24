Был назначен россиянами: в Запорожской области взорван автомобиль гауляйтера Михайловки

Утром 24 августа во временно оккупированном российскими войсками поселке Михайловка Запорожской области был взорван автомобиль, в котором ехал "гауляйтер" Иван Сушко. Бывший тамада, согласившийся на сотрудничество с врагом и возглавивший оккупационную "администрацию", погиб.

Вместе с ним в автомобиле находилась дочь его любовницы, еще одной коллаборантки, ребенок предварительно выжил. Об этом изданию Obozrevatel стало известно из собственных источников. Вероятно, за организацией подрыва стоят украинские партизаны.

О назначении Сушко исполняющим обязанности "председателя" поселковой оккупационной администрации стало известно в конце апреля 2022 года. В 2015 году он баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок". Также раньше он служил в ВСУ, но это не помешало ему перейти на сторону орков.