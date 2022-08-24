шойгу в День Независимости Украины заявил, что россияне специально тормозят свою "спецоперацию"

Министр обороны россии сергей шойгу в День Независимости Украины повторил свое заявление о том, что рф якобы сознательно замедляет темпы наступления, чтобы "минимизировать жертвы среди мирного населения". Ниже – основная ложь шойгу с последнего брифинга:

▪ Необходимость спецоперации на Украине продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и россии;

▪ Операция на Украине идет по плану, все задачи будут выполнены. Замедление темпов наступления в ходе сво – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских.

▪ Большое число украинских военных добровольно сдаются в плен, Киев, опасаясь их разоблачающих показаний, расправляется с солдатами.

▪ Цель США на Украине – добиться стратегического истощения россии для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам.

▪ Поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число жертв, затягивают военный конфликт на территории Украины.

▪ США ради своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии архитектуру безопасности, формируется фронт для сдерживания КНР.