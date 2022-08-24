  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. шойгу в День Независимости Украины заявил, что россияне специально тормозят свою "спецоперацию"
В тренде

шойгу в День Независимости Украины заявил, что россияне специально тормозят свою "спецоперацию"

Общие новости
(1 голосов)

Ждем жест доброй воли и другие элементы отрицательного роста

шойгу в День Независимости Украины заявил, что россияне специально тормозят свою "спецоперацию"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны россии сергей шойгу в День Независимости Украины повторил свое заявление о том, что рф якобы сознательно замедляет темпы наступления, чтобы "минимизировать жертвы среди мирного населения". Ниже – основная ложь шойгу с последнего брифинга:

▪ Необходимость спецоперации на Украине продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и россии;

▪ Операция на Украине идет по плану, все задачи будут выполнены. Замедление темпов наступления в ходе сво – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских.

▪ Большое число украинских военных добровольно сдаются в плен, Киев, опасаясь их разоблачающих показаний, расправляется с солдатами.

▪ Цель США на Украине – добиться стратегического истощения россии для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам.

▪ Поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число жертв, затягивают военный конфликт на территории Украины.

▪ США ради своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии архитектуру безопасности, формируется фронт для сдерживания КНР.

Читайте такжеРезников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией сергей шойгу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
риа "новости"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде