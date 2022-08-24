шойгу в День Независимости Украины заявил, что россияне специально тормозят свою "спецоперацию"
Ждем жест доброй воли и другие элементы отрицательного роста
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны россии сергей шойгу в День Независимости Украины повторил свое заявление о том, что рф якобы сознательно замедляет темпы наступления, чтобы "минимизировать жертвы среди мирного населения". Ниже – основная ложь шойгу с последнего брифинга:
▪ Необходимость спецоперации на Украине продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и россии;
▪ Операция на Украине идет по плану, все задачи будут выполнены. Замедление темпов наступления в ходе сво – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских.
▪ Большое число украинских военных добровольно сдаются в плен, Киев, опасаясь их разоблачающих показаний, расправляется с солдатами.
▪ Цель США на Украине – добиться стратегического истощения россии для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам.
▪ Поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число жертв, затягивают военный конфликт на территории Украины.
▪ США ради своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии архитектуру безопасности, формируется фронт для сдерживания КНР.
Популярное сейчас
- В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей
- Наставник Бенфики: Мы не дали Динамо никаких шансов забить мяч
- Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака