ISW: россия инсценировала удар по "администрации" пушилина – известна причина
Чтобы иметь лишний повод для атаки 24 августа?
Maksim Konstantinov
российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "днр" дениса пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В момент обстрела здания главарь "ДНР", естественно, на месте работы отсутствовал.
Напомним, вчера, 23 августа порталы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" пушилина в центре оккупированного Донецка. Естественно, сами россияне во всем винят ВСУ.
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