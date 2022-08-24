  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ISW: россия инсценировала удар по "администрации" пушилина – известна причина
В тренде

ISW: россия инсценировала удар по "администрации" пушилина – известна причина

Общие новости
(1 голосов)

Чтобы иметь лишний повод для атаки 24 августа?

ISW: россия инсценировала удар по "администрации" пушилина – известна причина

Maksim Konstantinov

Новина українською

российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "днр" дениса пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В момент обстрела здания главарь "ДНР", естественно, на месте работы отсутствовал.

Напомним, вчера, 23 августа порталы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" пушилина в центре оккупированного Донецка. Естественно, сами россияне во всем винят ВСУ.

Читайте такжеПоявилась информация о прилете прямо в администрацию главы "ДНР" пушилина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Институт изучения войны ISW денис пушилин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
understandingwar.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде