ISW: россия инсценировала удар по "администрации" пушилина – известна причина

российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "днр" дениса пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В момент обстрела здания главарь "ДНР", естественно, на месте работы отсутствовал.

Напомним, вчера, 23 августа порталы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" пушилина в центре оккупированного Донецка. Естественно, сами россияне во всем винят ВСУ.