Министр обороны Резников заявил, что худший сценарий для Украины уже позади
Важные слова
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В полномасштабной войне с россией худший сценарий для Украины уже позади, как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников. Он дал интервью изданию CNN.
"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с незначительными перемещениями подразделений. Мы создали там много хороших средств сдерживания".
Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа войны", начав свою контрнаступательную кампанию. Он назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с россией.
"Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас".
Популярное сейчас
- Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1
- Легенда Шахтера завершил карьеру - он принес горнякам единственный еврокубок
- Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа
- Наконец-то. Усик после боя с Джошуа ответил чей Крым
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
Новости по теме
- 13:50 Украинские Москва истерит после взрывов в Крыму и обвиняет США в эскалации
- 14:49 Украинские "Ждем ATACMS". Резников рассказал, существуют ли ограничения для ВСУ в контексте ударов по Крыму
- 13:22 Украинские Резников рассказал о том, как именно сейчас идет мобилизация и кто нужен армии в первую очередь