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Министр обороны Резников заявил, что худший сценарий для Украины уже позади

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Министр обороны Резников заявил, что худший сценарий для Украины уже позади

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В полномасштабной войне с россией худший сценарий для Украины уже позади, как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников. Он дал интервью изданию CNN.

"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с незначительными перемещениями подразделений. Мы создали там много хороших средств сдерживания".

Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа войны", начав свою контрнаступательную кампанию. Он назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с россией.

"Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас".

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Источник:
cnn.com

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