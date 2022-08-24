Министр обороны Резников заявил, что худший сценарий для Украины уже позади

В полномасштабной войне с россией худший сценарий для Украины уже позади, как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников. Он дал интервью изданию CNN.

"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с незначительными перемещениями подразделений. Мы создали там много хороших средств сдерживания".

Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа войны", начав свою контрнаступательную кампанию. Он назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с россией.