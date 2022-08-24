Дрожащим голосом. 26 февраля глава Минобороны беларуси звонил Резникову с предложением о капитуляции

По случаю Дня Независимости издание The Washington Post подготовило большой материал об обороне Киева. Так, издание пишет, что 26 февраля 2022 года главе Министерства Обороны Украины Алексею Резникову позвонил глава МО РБ виктор хренин.

В разговоре хренин "дрожащим голосом" сказал, что "передает послание" министра обороны рф сергея шойгу: "Если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится". В ответ Резников сказал: "Я готов принять капитуляцию российской стороны".

В материале также упоминается и предыдущий разговор хренина с Резниковым накануне вторжения, 22 февраля. Тогда хренин, "дав слово офицера", уверял, что наступления с территории беларуси не будет.