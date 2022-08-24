Министр обороны Испании предупредила украинцев об угрозе нового наступления на Киев
Пусть даже россияне не делают попыток
Ministerio de Defensa de España
Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила украинцев о новой российской угрозе. Она отметила, что войска россии могут снова атаковать столицу Украины. Цитирует Роблес издание Anadolu.
"Театр войны изменился. Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины. Власти россии несомненно будут использовать природный газ как оружие войны. Европейский союз должен быть единым. Прогноз такой, что это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такая как Первая или Вторая мировая война. Зима будет суровой".
Также Роблес указала, что "Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах", и Мадрид готов научить украинских солдат ими пользоваться. Роблес объяснила, что тренировки могут проходить в Латвии, где Испания развернула контингент из около 450 военнослужащих в рамках боевой группы усиленного передового присутствия НАТО (eFP), с танками Leopard 2E и другой бронетехникой, либо в Испании, либо где необходимо.
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