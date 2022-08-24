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Министр обороны Испании предупредила украинцев об угрозе нового наступления на Киев

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Пусть даже россияне не делают попыток

Министр обороны Испании предупредила украинцев об угрозе нового наступления на Киев

Ministerio de Defensa de España

Новина українською

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила украинцев о новой российской угрозе. Она отметила, что войска россии могут снова атаковать столицу Украины. Цитирует Роблес издание Anadolu.

"Театр войны изменился. Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины. Власти россии несомненно будут использовать природный газ как оружие войны. Европейский союз должен быть единым. Прогноз такой, что это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такая как Первая или Вторая мировая война. Зима будет суровой".

Также Роблес указала, что "Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах", и Мадрид готов научить украинских солдат ими пользоваться. Роблес объяснила, что тренировки могут проходить в Латвии, где Испания развернула контингент из около 450 военнослужащих в рамках боевой группы усиленного передового присутствия НАТО (eFP), с танками Leopard 2E и другой бронетехникой, либо в Испании, либо где необходимо.

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В статье: война с Россией
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Источник:
aa.com

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