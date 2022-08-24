Почти 3 мрлд долларов. Байден объявил о рекордном транше помощи в День независимости Украины

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для Украины примерно на 2,98 млрд долларов. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

"От имени всех американцев я поздравляю народ Украины с Днем независимости. За последние полгода украинцы вдохновили мир своей чрезвычайной смелостью и преданностью свободе. Они стояли решительными и сильными перед полномасштабным вторжением России в Украину. И сегодня это не только празднование прошлого, но и глубокое утверждение , что Украина с гордостью остается – и останется – суверенной и независимой нацией.

Соединенные Штаты Америки обязаны поддерживать народ Украины, когда они продолжают борьбу за защиту суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью сообщаю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов оружия и оборудования, которые должны быть предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украины. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противопехотные летальные системы и радары, чтобы гарантировать, что она может продолжать защищаться в долгосрочной перспективе.

Я знаю, что этот день независимости горький для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были переселены из их домов, и также многие другие стали жертвами российских жестокостей и нападений. Но полгода неумолимых нападений лишь усилили гордость украинцев за себя в своей стране и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы стоим с украинским народом, чтобы провозгласить, что движущая самодержавием тьма не соответствует пламени свободы, везде зажигающей души свободных людей. США, включая гордых украино-американцев, надеются продолжать отмечать Украину как демократическое, независимое, суверенное и преуспевающее государство в течение следующих десятилетий", - говорится в заявлении Байдена.