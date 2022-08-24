ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Токмаке. КАРТА
Поздравили Украину с Днем Независимости яркими фейерверками
фото из свободных источников
В ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.
Об этом сообщили в Кугушумской территориальной общине.
"Сегодня сразу после полуночи временно оккупированный Токмак Запорожской области поздравил Украину с Днем Независимости яркими фейерверками: предварительно, известно о точном попадании в склад боекомплектов россиян", - говорится в сообщении.
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