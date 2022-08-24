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На Запорожье взорвали гауляйтера одного из пгт – он погиб

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Минус один предатель

На Запорожье взорвали гауляйтера одного из пгт – он погиб

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24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб председатель ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под сиденье автомобиля "руководителя" поселка подложили взрывное устройство. Сушко получил ранения и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался. В смерти гауляйтера россияне обвинили Украину.

Напомним, что 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

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В статье: война с Россией
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