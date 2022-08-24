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Forbes: За 6 месяцев Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 млрд

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И это без учета ракет

Forbes: За 6 месяцев Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 млрд

Фото - twitter.com/Osinttechnical

Новина українською

За шесть месяцев полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 12 142 единиц техники стоимостью 16,56 млрд долларов без учета ракет, наибольшей потерей оккупантов был крейсер "Москва".

Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Наибольшей потерей оккупантов стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 млн долларов, который в середине апреля был затоплен украинскими ракетами "Нептун". Второй дорогой потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

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Третьим по стоимости стал большой десантный корабль "Саратов" за 75 млн долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска, куда доставлял военную технику.

Кроме "Москвы" на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 млн дол. В частности, восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" стоимостью свыше 100 млн дол.

В течение шести месяцев украинские силы потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов.

Также идет уничтожение российской авиации. В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на 5,3 млрд долл. – это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.

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В статье: война с Россией
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