Британия выделит Украине более 63 млн долларов военной помощи

Великобритания в День независимости выделяет Украине новый пакет военной помощи на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).

Об этом сообщает правительство Британии.

Украина получит 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах. Они предназначены для обнаружения приближения вражеских сил.

Дроны имеют размер меньше мобильного телефона, а научиться управлять ими можно за 20 минут. Беспилотник передает видео в реальном времени и делает неподвижные изображения.

Также Британия готовится передать Украине транспортные средства для поиска мин в водах. В ближайшие недели украинские военные пройдут специальные учения.

Кроме того, Лондон продолжает расширять подготовку украинских защитников. К учениям присоединились уже восемь стран - Канада, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Литва.

Напомним, что сегодня в День Независимости в столицу прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Это его прощальный визит в Украину, ведь осенью Джонсон уйдет с должности.