Россия хочет создать чемпионат оккупированных ею территорий по футболу
От Абхазии до Харьковщины
krymua
24 августа в оккупированной Евпатории (Крым) проходит так называемый футбольный форум "Содружество", в котором приняли участие коллаборанты различных оккупированных Россией территорий.
По итогам этого сборища "делегаты" решили создать так называемую “Лигу Содружества”, куда войдут команды оккупированных территорий: "ЛНР", "ДНР", Абхазии, Южной Осетии, частей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Крыма.
При этом крымские представители все еще надеются, что их примут в российскую ФНЛ.
Напомним, что ранее команды из Крыма не могли играть в профессиональных футбольных лигах России, за это УЕФА грозила санкциями и запретом на международные матчи для РФ. Еще в 2014 российские власти отказались от этой идеи, с тех пор крымские команды играли в своей так называемой лиге, но после 24 февраля российский футбол отрезали от остальных стран, а чиновники снова вернулись к этому вопросу.
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