  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия хочет создать чемпионат оккупированных ею территорий по футболу
В тренде

Россия хочет создать чемпионат оккупированных ею территорий по футболу

Общие новости
(1 голосов)

От Абхазии до Харьковщины

Россия хочет создать чемпионат оккупированных ею территорий по футболу

krymua

Новина українською

24 августа в оккупированной Евпатории (Крым) проходит так называемый футбольный форум "Содружество", в котором приняли участие коллаборанты различных оккупированных Россией территорий.

По итогам этого сборища "делегаты" решили создать так называемую “Лигу Содружества”, куда войдут команды оккупированных территорий: "ЛНР", "ДНР", Абхазии, Южной Осетии, частей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Крыма.

Читайте такжеФНЛ рассмотрит возможность участия клубов из Крыма в чемпионатах россии

При этом крымские представители все еще надеются, что их примут в российскую ФНЛ.

Напомним, что ранее команды из Крыма не могли играть в профессиональных футбольных лигах России, за это УЕФА грозила санкциями и запретом на международные матчи для РФ. Еще в 2014 российские власти отказались от этой идеи, с тех пор крымские команды играли в своей так называемой лиге, но после 24 февраля российский футбол отрезали от остальных стран, а чиновники снова вернулись к этому вопросу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде