  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джонсон на День независимости прибыл в Киев и получил от Зеленского орден
В тренде

Джонсон на День независимости прибыл в Киев и получил от Зеленского орден

Общие новости
(1 голосов)

Также прогулялись Киевом

Джонсон на День независимости прибыл в Киев и получил от Зеленского орден

rbc.ua

Новина українською

Сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден.

"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Читайте такжеЛиз Трасс: Я буду самым большим другом Украины – иду по стопам Бориса Джонсона

Визит Джонсона в Украину не анонсировали ни в СМИ, ни пресс-службы украинских или британских ведомств. Джонсон заявил о вере в победу Украины в полномасштабной войне с Россией.

"Вы смогли дать Путину апперкот, отбросив их (российские войска - ред.) от Киева, от Харькова и сделали гораздо более понятным для мира, насколько он ужасно ошибся недооценив угрозу этой войны и ту цену, которую вы готовы заплатить, защищая вашу любимую страну. Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью", - сказал премьер Британии.

Также позже президент Украины и премьер Британии прогулялись Киевом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде