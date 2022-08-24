Джонсон на День независимости прибыл в Киев и получил от Зеленского орден

Сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден.

"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Визит Джонсона в Украину не анонсировали ни в СМИ, ни пресс-службы украинских или британских ведомств. Джонсон заявил о вере в победу Украины в полномасштабной войне с Россией.

"Вы смогли дать Путину апперкот, отбросив их (российские войска - ред.) от Киева, от Харькова и сделали гораздо более понятным для мира, насколько он ужасно ошибся недооценив угрозу этой войны и ту цену, которую вы готовы заплатить, защищая вашу любимую страну. Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью", - сказал премьер Британии.

Также позже президент Украины и премьер Британии прогулялись Киевом.