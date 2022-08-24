Матч Рух - Металлист в третий раз приостановлен из-за воздушной тревоги

Во Львове проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги "Рух" - "Металлист".

При этом игра уже в третий раз была приостановлена из-за воздушной тревоги.

Первый раз команды ушли с поля в конце первого тайма, после чего игра прерывалась еще два раза во втором – последний на данный момент (третий), на 78-й минуте.

Напомним, что счет к этому моменту 2:1 в пользу харьковской команды.

Сразу после завершения воздушной тревоги команды вернутся на поле, получают пять минут на разминку и возобновляется поединок.