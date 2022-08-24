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Матч Рух - Металлист в третий раз приостановлен из-за воздушной тревоги

Общие новости
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(1 голосов)

24 августа угроза ракетных ударов очень велика

Матч Рух - Металлист в третий раз приостановлен из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Во Львове проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги "Рух" - "Металлист".

При этом игра уже в третий раз была приостановлена из-за воздушной тревоги.

Первый раз команды ушли с поля в конце первого тайма, после чего игра прерывалась еще два раза во втором – последний на данный момент (третий), на 78-й минуте.

Напомним, что счет к этому моменту 2:1 в пользу харьковской команды.

Сразу после завершения воздушной тревоги команды вернутся на поле, получают пять минут на разминку и возобновляется поединок.

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В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
24.08.2022 в 19:22
Грише все пофиг...и телепул, и тривоги.А Вацко как чувствовал,что будет блок трансляции-значит скоро увидим его на Сетанте
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0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
24.08.2022 в 19:15
Вот и пойми потом какой нафиг твпул, и за что платить бабки..?
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+1
0
Footballers (Умань)
24.08.2022 в 19:12
Бо дятли тупорилі думають що вони ізбранниє і футбол внє палітікі.Для кого цей фарс потрібен без вболівальників?
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
24.08.2022 в 18:50
К утру закончат играть первый тайм
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+3
0

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