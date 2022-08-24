Матч Рух - Металлист в третий раз приостановлен из-за воздушной тревоги
24 августа угроза ракетных ударов очень велика
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Во Львове проходит матч первого тура
При этом игра уже в третий раз была приостановлена из-за воздушной тревоги.
Первый раз команды ушли с поля в конце первого тайма, после чего игра прерывалась еще два раза во втором – последний на данный момент (третий), на 78-й минуте.
Напомним, что счет к этому моменту 2:1 в пользу харьковской команды.
Сразу после завершения воздушной тревоги команды вернутся на поле, получают пять минут на разминку и возобновляется поединок.
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
24.08.2022 в 19:22
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
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Footballers (Умань)
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oda1979 (Запорожье)
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