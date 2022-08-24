Владимир Кличко: Мы должны праздновать, но вынуждены бороться

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости.

"Сегодня День Независимости Украины. Мы должны праздновать, но вынуждены бороться. Потому что 6 месяцев назад империалистская сила решила атаковать нас, чтобы забрать нашу свободу и нашу жизнь. Чтобы лишить нас права на существование. Сегодня я хочу почтить героев, отдавших свои жизни. Их самопожертвование напоминает нам о том, что свобода не бесплатна.

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Также сегодня я хочу воздать честь свободному миру, который поддерживает нас. Без вас не было бы сопротивления. Спасибо. Также следует отметить невероятную силу воли всех украинцев. Женщины и мужчины. Молодые и пожилые люди. Все украинцы – воины демократии. Все они – борцы за свободу.

Мы боремся за нашу независимость и независимость свободного мира. Поэтому сегодня, по всей Европе и по всему миру, скажем громко и четко: "Мы все украинцы. Слава Украине", - сказал Владимир Кличко.