В результате обстрела оккупантами Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

Российские захватчики 24 августа обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки погиб ребенок.

Об этом сообщает заместитель руководителяьОфиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - написал он.

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Напомним, около 15:00 вражеская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе. Тогда под завалами оказалось двое детей, которых эвакуировали спасатели.