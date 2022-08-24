В результате обстрела оккупантами Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок
Нет оправдания российским убийцам
dnipr.gp.gov.ua
Российские захватчики 24 августа обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки погиб ребенок.
Об этом сообщает заместитель руководителяьОфиса президента Кирилла Тимошенко.
"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - написал он.
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Напомним, около 15:00 вражеская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе. Тогда под завалами оказалось двое детей, которых эвакуировали спасатели.
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