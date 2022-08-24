  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате обстрела оккупантами Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок
В тренде

В результате обстрела оккупантами Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

Общие новости
(1 голосов)

Нет оправдания российским убийцам

В результате обстрела оккупантами Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

dnipr.gp.gov.ua

Новина українською

Российские захватчики 24 августа обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки погиб ребенок.

Об этом сообщает заместитель руководителяьОфиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - написал он.

Читайте такжеВо время открытия Аллеи смелости Зеленский предупредил рф о последствиях атак в праздничные дни

Напомним, около 15:00 вражеская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе. Тогда под завалами оказалось двое детей, которых эвакуировали спасатели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде