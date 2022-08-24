Россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине. Минимум 15 погибших, 50 раненых
Очередной ужасающий акт терроризма
Днепр оперативный
Войска российской федерации нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. По меньшей мере 15 человек убиты, около 50 ранены.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на заседании Совета безопасности ООН, текст выступления которого в Фейсбуке опубликовал заместитель Офиса главы государства Андрей Сибига.
"Только что - идя делать это обращение - я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, четыре пассажирских вагона горят... По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек, около пятидесяти ранены", – отметил глава Украинского государства.
По его словам, на месте происшествия работают спасатели. "К сожалению, количество погибших может еще увеличиться", – добавил Зеленский.
Как сообщалось, ранее российские войска обстреляли Синельниковский район в Днепропетровской области. Ракета попала в частный дом.
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