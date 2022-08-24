  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине. Минимум 15 погибших, 50 раненых
В тренде

Россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине. Минимум 15 погибших, 50 раненых

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Очередной ужасающий акт терроризма

Россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине. Минимум 15 погибших, 50 раненых

Днепр оперативный

Новина українською

Войска российской федерации нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. По меньшей мере 15 человек убиты, около 50 ранены.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на заседании Совета безопасности ООН, текст выступления которого в Фейсбуке опубликовал заместитель Офиса главы государства Андрей Сибига.

"Только что - идя делать это обращение - я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, четыре пассажирских вагона горят... По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек, около пятидесяти ранены", – отметил глава Украинского государства.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели. "К сожалению, количество погибших может еще увеличиться", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее российские войска обстреляли Синельниковский район в Днепропетровской области. Ракета попала в частный дом. В результате удара погиб 11-летний ребенок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Украина

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
24.08.2022 в 21:27
Щановна редакціє. ЯКОГО БІСА я маю маскувати слово "ка*цап"? Що це за цензура така, нах?
Ответить
+1
0
a.schaschkov (Межова)
24.08.2022 в 21:26
Нема краю катсапсікій підлісті. Горіти вам у пеклі, катсапські покидки.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
24.08.2022 в 21:26
Нема краю катсапсікій підлісті. Горіти вам у пеклі, катсапські покидки.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде