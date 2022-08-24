Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии
Просто нелюди
t.me/dneproperatyv
В сети появились первые фото после ужасающей атаки россиян
Разрушено четыре вагона. На месте работают оперативные службы. Вероятно, число жертв может возрасти.
Фото выложили местные ТГ-каналы.
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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okolegko (Київ)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
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Лекарь (село Дарниця)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 22:28
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