Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии

В сети появились первые фото после ужасающей атаки россиян на пассажирский поезд на станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате которой минимум 15 человек убиты, около 50 ранены.

Разрушено четыре вагона. На месте работают оперативные службы. Вероятно, число жертв может возрасти.

Фото выложили местные ТГ-каналы.