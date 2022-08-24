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Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии

Общие новости
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(1 голосов)

Просто нелюди

Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии

t.me/dneproperatyv

Новина українською

В сети появились первые фото после ужасающей атаки россиян на пассажирский поезд на станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате которой минимум 15 человек убиты, около 50 ранены.

Разрушено четыре вагона. На месте работают оперативные службы. Вероятно, число жертв может возрасти.

Фото выложили местные ТГ-каналы.

Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии - изображение 1Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии - изображение 2Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии - изображение 3Атака россиян по пассажирскому поезду. В сети появились ФОТО с места трагедии - изображение 4
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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 22:27
Орки підтвердили свою криваву кличку kassap.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
24.08.2022 в 22:37
Треба бути точним у термінах: Qassab
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.08.2022 в 22:13
Сатанинське мокшанське отрєбьє .
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+1
0
Лекарь (село Дарниця)
24.08.2022 в 21:48
Це нам "поздоровлення", з нагоди 31-ої річниці Незалежності прилетіло. Ми люди добрі по натурі, та не злопам"ятні. Але, пам"ять у нас гарна, все пригадається, дайте час
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.08.2022 в 21:34
Нелюди
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 22:28
Вони ніколи людьми і не були. Навіть така потвора як гітлер це визнавав.
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+1
0

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