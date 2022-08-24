Гутцайт: Для нас важно, чтобы мы вообще не видели российских и белорусских спортсменов на соревнованиях

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о работе над отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

"Для нас важно, чтобы мы вообще не видели российских и белорусских спортсменов на соревнованиях. Да, в Монголии (к соревнованиям по дзюдо допустили российских и белорусских спортсменов - прим.) были российские спортсмены, наши спортсмены не участвовали. Но на следующих соревнованиях мы уже не видели, и мы надеемся, что не будем видеть российских спортсменов.

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Работаем, чтобы все большее время мы их не видели. Но они ищут разные пути, чтобы под нейтральным флагом появляться, выступать. Мы общаемся со всеми нашими федерациями, МОК, который осудил и дал рекомендации, чтобы не допускали российских и белорусских спортсменов. Это очень сложно, потому что они лезут, лезут. Но мы будем работать, чтобы до конца войны мы не видели русских и белорусских спортсменов на соревнованиях.

Вы видите, сколько убивают украинцев, спортсменов, сколько разрушают нашу инфраструктуру, сколько было разрушено спортивных объектов, дворцов спорта, бассейнов. Мы показываем, рассказываем, все наши спортсмены рассказывают, что происходит. Мы работаем на дипломатическом спортивном фронте.

Мы показываем, рассказываем, что невозможно в столь сложное время для Украины, когда убивают украинцев, чтобы спортсмены из Беларуси и России были представлены на соревнованиях. Еще раз повторяю, что это очень сложно. Но мы делаем свое дело и будем делать", – сказал Гутцайт.