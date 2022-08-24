NASAMS, беспилотники и ракеты. Пентагон сообщил, что войдет в рекордного пакета помощи от США
И многое другое
Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
- шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
- до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
- до 65 000 снарядов для 122-мм минометов;
- до 24 противоартиллерийских радаров;
- разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
- системы противодействия беспилотникам VAMPIRE;
- ракетные системы с лазерным наведением;
финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.
"Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", - подчеркивают в Пентагоне.
В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.
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