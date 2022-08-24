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Мрия, Байрактар и Святая Джавелина. Ритейлер LEGO создал видео ко Дню независимости Украины

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Крутейшее видеопоздравление

Мрия, Байрактар и Святая Джавелина. Ритейлер LEGO создал видео ко Дню независимости Украины

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Американский ритейлер LEGO компания Brickmania Toys создала видео поздравления Украины с Днем Независимости.

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На видео есть украинские военные, "Мрия", истребители МиГ-29, бронетехника, Байрактар и Святая Джавелина. Для ролика компания использовала реальные наборы, ранее выпущенные в поддержку Украины.

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В статье: война с Россией
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