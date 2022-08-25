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Данилов: Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией

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Рубикон еще не перейден

Данилов: Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией

Офис президента

Новина українською

Украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Будет очень сложно, не будет легко. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. У нас будет большая война с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами", – подчеркнул секретарь СНБО.

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По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

"Нам нужно одержать такую победу, которая перечеркнет возможности Российской Федерации повторять все эти вещи. Нам нужна такая победа, которая сломает хребет той твари, которая сидит на территории РФ, постоянно посягающей на чужие территории. Если мы этого сейчас не сделаем, то это будет просто отложенная война", – считает Данилов.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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