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Зеленский: Количество жертв после удара россиян по станции Чаплино возросло до 22 человек

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Из них пятеро сгорели в машине

Зеленский: Количество жертв после удара россиян по станции Чаплино возросло до 22 человек

t.me/dneproperatyv

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа в своем традиционном видеообращении рассказал, что количество жертв в результате ракетного удара россиян по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области возросло до 22 человек.

"Уже почти ночь завершается наш главный день, День Независимости. Но наша независимость не заканчивается и никогда не завершится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько будет продолжаться время на земле. Украина – это навсегда. И каждый день станет только крепче.

Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно выбросим захватчиков с нашей земли.

Вечная память всем, чью жизнь унесли эти оккупанты, эти враги! Вечная слава всем нашим воинам, нашему народу!

Слава нашему украинскому крепкому миру, нашей независимости, нашей нации, слава вам всем!

Слава Украине", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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