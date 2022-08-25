Россияне пытались наступать на трех направлениях на Донбассе, успеха не имели – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро четверга, 25 августа.

Волынское, Полесское и Северское направление обстановка осталась без изменений.

Харьковское направление

россияне совершал обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Славянское направление

под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отошел.

Краматорское направление

зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Сиверска.

Бахмутское направление

обстрелы со стороны противника совершались по районам населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Травневе, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Враг задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцево. Безуспешно пытался вести наступление по направлению к Травневе – Кодема.

Авдеевское направление

россияне нанесли огневое поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески – Первомайское, успеха не имел, отошел.

Новопавловское направление

враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов враг также задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

Запорожское направление

противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Червоное, Чаривное, Времевка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

Южнобужское направление

оккупанты производили обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.