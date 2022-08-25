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Враг нанес разрушения. Ночью россияне обстреляли Киевщину, Днепропетровщину, Харьков и Николаев

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Орки будут гореть в аду

Враг нанес разрушения. Ночью россияне обстреляли Киевщину, Днепропетровщину, Харьков и Николаев

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Ночью враг нанес ракетные обстрелы по одной из громад Вышгородского района (Киевская область). Зафиксировано два прилета. Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакуемой территории продолжается. Другие взрывы, которые слышали жители региона, – работа нашей ПВО. Армия рф обстреляла четыре района: Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский. Днепровский район – ночью защитниками была сбита вражеская ракета. Предварительно – обошлось без пострадавших, последствия выясняются. Синельниковский район, ракетный обстрел. Из-под завалов частично разрушенного дома спасли двух человек. Восемь человек пострадали, трое из них – это дети. Всех госпитализировали. Никопольский район ночью враг трижды обстрелял из ствольной артиллерии и "Градов". Люди не пострадали. Оккупанты ничего не разрушили. Также россияне обстреляли Металлургический район Кривого Рога реактивными системами залпового огня: Также ночные взрывы произошли в Николаеве, Харькове. Николаев: известно о попадании в частный жилищный сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется. . В Чаплино (Днепропетровская область) продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашнего удара. Более двадцати погибших, среди них двое детей 6 и 11 лет.

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В статье: война с Россией
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