На юге украинские военные поразили командный пункт, а также ударили по мосту

Украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе Херсонщины, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Всего за сутки украинские военные уничтожили на юге 12 орков, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы. Кроме этого, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по Каховскому мосту.

В 5 часов утра 25 августа в районе Антоновского моста прогремели взрывы. Об этом сообщает "Суспільне". По данным журналистов, в районе моста в оккупированном россиянами Херсоне были слышны звуки взрывов, а впоследствии начался пожар. Тем временем в сети появились видеоролики с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов, но локации не видно.