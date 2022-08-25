На юге украинские военные поразили командный пункт, а также ударили по мосту
Сообщает оперативное командование
Генштаб ЗСУ
Украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе Херсонщины, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Всего за сутки украинские военные уничтожили на юге 12 орков, 3 единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы. Кроме этого, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по Каховскому мосту.
В 5 часов утра 25 августа в районе Антоновского моста прогремели взрывы. Об этом сообщает "Суспільне". По данным журналистов, в районе моста в оккупированном россиянами Херсоне были слышны звуки взрывов, а впоследствии начался пожар. Тем временем в сети появились видеоролики с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов, но локации не видно.
Популярное сейчас
- Динамо попало в первую корзину Лиги Европы
- ЛЧ. Возвращение Рейнджерс, геройства Динамо и нули в пользу Копенгагена
- Бисиклета для учебников: шикарный гол Динамо Загреб на пути в ЛЧ
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Украинские "Периодически напоминаем о дистанционном присутствии". Спикер ОК Юг – об ударах по Антоновскому мосту
- 10:12 Украинские ВСУ уничтожили несколько российских установок С-300 и снова ударили по Каховскому мосту
- 09:07 Украинские ВСУ на юге уничтожили более 70 россиян, три танка и склад боеприпасов – оперативное командование