25 погибших, среди них есть дети. В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы

Спасательно-поисковые работы в поселке Чаплино завершились. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Днепропетровщина. В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек".

Вчера, 24 августа, в День Независимости Украины, россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине.