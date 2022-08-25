25 погибших, среди них есть дети. В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы
Ужас, который принесли нам россияне
t.me/dneproperatyv
Спасательно-поисковые работы в поселке Чаплино завершились. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Днепропетровщина. В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек".
Вчера, 24 августа, в День Независимости Украины, россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине.
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