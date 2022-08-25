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Три вертолета за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 августа

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Всего вертолетов уже более 200

Три вертолета за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 августа

фото из свободных источников

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.

В День Независимости украинские воины ликвидировали еще около 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 45850.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1037 (+1) ед,
  • РСЗО - 272 (+6) ед,
  • средства ПВО - 148 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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