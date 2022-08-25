Три вертолета за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 августа
Всего вертолетов уже более 200
фото из свободных источников
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.
В День Независимости украинские воины ликвидировали еще около 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 45850.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1037 (+1) ед,
- РСЗО - 272 (+6) ед,
- средства ПВО - 148 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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