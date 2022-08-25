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Тревожный День Независимости. Известно, сколько раз и в каких областях включалась сирена 24 августа

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Проклятые орки

Тревожный День Независимости. Известно, сколько раз и в каких областях включалась сирена 24 августа

alerts.in.ua

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Всего за сутки 24 августа на территории Украины (без учета Луганской области, где тревога объявлена ​​с 4 апреля) сигнал воздушной тревоги прозвучал 189 раз. Об этом сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Больше всего тревог было зафиксировано в Полтавской и Кировоградской областях – там сирена включалась 12 раз. По 11 раз тревога звучала в Запорожской и Днепропетровской областях. По 10 раз – в Харьковской и Черкасской областях.

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Суммарно дольше всего (опять же, без учета Луганщины) сигнал тревоги звучал в Запорожской области – 14 часов и 4 минуты. На втором месте Днепропетровщина – в регионе украинского форпоста сирена звучала 13 часов и 13 минут. Закрывает "тройку лидеров" Донецкая область, где воздушная тревога была объявлена ​​в течение 11 часов и 11 минут.

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В статье: война с Россией День Независимости Украины
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