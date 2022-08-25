Пентагон – о вопросе передачи Украине истребителей и сроках перехода ВСУ на вооружение НАТО

Соединенные Штаты пока не передают Украине истребители четвертого поколения, но этот вопрос уже поднимается на переговорах. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Пентагона Колин Каль.

"Что касается будущих самолетов, например, самолетов четвертого поколения, даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли только через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на востоке и, возможно, перехода в контрнаступление".

"Мы предоставили украинцам ракеты HARM, и мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты".

В то же время, в Минобороны США считают, что Вооруженные Силы Украины в ближайшие годы постепенно перейдут на стандарты и вооружения НАТО.

"Я не исключаю, что через годы Украина все еще будет использовать те системы и боеприпасы, которые она производит. Однако я ожидаю, что в течение трех лет Украина постепенно перейдет на стандарты Альянса. В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", – отметил Каль.