Пентагон – о вопросе передачи Украине истребителей и сроках перехода ВСУ на вооружение НАТО

Соединенные Штаты пока не передают Украине истребители четвертого поколения, но этот вопрос уже поднимается на переговорах. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Пентагона Колин Каль.

В то же время, в Минобороны США считают, что Вооруженные Силы Украины в ближайшие годы постепенно перейдут на стандарты и вооружения НАТО.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj