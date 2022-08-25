Министр обороны Украины ожидает хорошие новости с фронта до конца этого года

Министр обороны Алексей Резников дал интервью Военному телевидению Украины. В частности, он поделился надеждами, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" относительно ситуации на фронте.

"Мне тяжело говорить: на годы, на год, на месяц – потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны еще другие виды ресурса – это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. Мы сегодня имеем шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу".

"Я осведомленный или хорошо проинформированный оптимист, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победы. Победа – что мы не дали захватить Киев. Победа – что мы не дали захватить Харьков. Мы не дали захватить Сумы и Чернигов и освободили их. Мы освободили остров Змеиный. Мы добились того, что украинское зерно начало выходить из наших портов в открытый мир. То есть у нас есть уже победы, но нам хочется больше. Надеюсь, что мы увидим эти победы".