Глава ГУР объявил о переломном моменте российско-украинской войны

В полномасштабной войне, которую россия развязала против Украины полгода назад, настал переломный момент. Об этом заявил руководитель Главного разведывательного управления Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

После взрывов в оккупированном Крыму и на захваченных территориях юга Украины к россиянами пришло понимание, что их армия не такая уж и сильная, а системы ПВО – не такие надежные, как казалось изначально.

"Они слишком переоценили свою армию. Это вовсе не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что приходит расплата. Вот она как раз и приходит к людям тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался".