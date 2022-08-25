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Глава ГУР объявил о переломном моменте российско-украинской войны

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Глава ГУР объявил о переломном моменте российско-украинской войны

Фото – Віталій Носач, РБК-Україна

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В полномасштабной войне, которую россия развязала против Украины полгода назад, настал переломный момент. Об этом заявил руководитель Главного разведывательного управления Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

После взрывов в оккупированном Крыму и на захваченных территориях юга Украины к россиянами пришло понимание, что их армия не такая уж и сильная, а системы ПВО – не такие надежные, как казалось изначально.

"Они слишком переоценили свою армию. Это вовсе не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что приходит расплата. Вот она как раз и приходит к людям тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался".

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В статье: война с Россией ГУР Кирилл Буданов
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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 13:54
Буданов виконує роль діда Панаса "в гостях у казки"?
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