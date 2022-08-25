В Британии сообщили о прямых потерях россии в Украине и новой "тактике" оккупантов на ЗАЭС
Убито уже почти 50 000 орков, как заявляет Генштаб
Ministry of Defence
Как сообщила британская разведка армия россии пытается скрыть свое присутствие на Запорожской АЭС, пряча технику. россияне пытались скрыть военную технику, припарковав ее под трубами и мостками – в 60 метрах от реакторов Запорожской АЭС.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/3fhM5JyOS6
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ
В то же время в целом за полгода полномасштабной войны против Украины россия потеряла более 80 000 военнослужащих. Речь идет не только о ликвидированных оккупантах, но и тех, кто получил ранения или сбежал с поля боя. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – заявил Уоллес.
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