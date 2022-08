В Британии сообщили о прямых потерях россии в Украине и новой "тактике" оккупантов на ЗАЭС

Как сообщила британская разведка армия россии пытается скрыть свое присутствие на Запорожской АЭС, пряча технику. россияне пытались скрыть военную технику, припарковав ее под трубами и мостками – в 60 метрах от реакторов Запорожской АЭС.

