  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Британии сообщили о прямых потерях россии в Украине и новой "тактике" оккупантов на ЗАЭС
В тренде

В Британии сообщили о прямых потерях россии в Украине и новой "тактике" оккупантов на ЗАЭС

Общие новости
(3 голосов)

Убито уже почти 50 000 орков, как заявляет Генштаб

В Британии сообщили о прямых потерях россии в Украине и новой "тактике" оккупантов на ЗАЭС

Ministry of Defence

Новина українською

Как сообщила британская разведка армия россии пытается скрыть свое присутствие на Запорожской АЭС, пряча технику. россияне пытались скрыть военную технику, припарковав ее под трубами и мостками – в 60 метрах от реакторов Запорожской АЭС.

В то же время в целом за полгода полномасштабной войны против Украины россия потеряла более 80 000 военнослужащих. Речь идет не только о ликвидированных оккупантах, но и тех, кто получил ранения или сбежал с поля боя. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – заявил Уоллес.

Читайте такжеГлава ГУР объявил о переломном моменте российско-украинской войны

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии Бен Уоллес
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theguardian.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде