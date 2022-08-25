В Британии сообщили о прямых потерях россии в Украине и новой "тактике" оккупантов на ЗАЭС

Как сообщила британская разведка армия россии пытается скрыть свое присутствие на Запорожской АЭС, пряча технику. россияне пытались скрыть военную технику, припарковав ее под трубами и мостками – в 60 метрах от реакторов Запорожской АЭС.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022

В то же время в целом за полгода полномасштабной войны против Украины россия потеряла более 80 000 военнослужащих. Речь идет не только о ликвидированных оккупантах, но и тех, кто получил ранения или сбежал с поля боя. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – заявил Уоллес.