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ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – россияне не могут его использовать и отремонтировать

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ОК "Юг" с комментарием

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – россияне не могут его использовать и отремонтировать

Херсонщина туристическая

Новина українською

Утром, 25 августа, в Херсоне были слышны взрывы. Украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью. Об этом изданию hromadske.ua в специальном комментарии сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, для обстрела использовали артиллерию. "ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов", – отметила Гуменюк.

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Пока результаты удара еще уточняются, но командование уже располагает информацией о том, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать: "Поскольку ремонтные бригады тоже эвакуированы, осознавая, что огневой контроль не прекращается".

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В статье: ОК Юг ОК Південь Наталья Гуменюк Антоновский мост
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Источник:
hromadske.ua

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