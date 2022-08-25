ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – россияне не могут его использовать и отремонтировать
ОК "Юг" с комментарием
Херсонщина туристическая
Утром, 25 августа, в Херсоне были слышны взрывы. Украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью. Об этом изданию hromadske.ua в специальном комментарии сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, для обстрела использовали артиллерию. "ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов", – отметила Гуменюк.
Пока результаты удара еще уточняются, но командование уже располагает информацией о том, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать: "Поскольку ремонтные бригады тоже эвакуированы, осознавая, что огневой контроль не прекращается".
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